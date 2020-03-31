شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً جديداً لمستوى 1.2304 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من تقديم إشارة تقاطع إيجابي تدعم التوقعات بالارتفاع، والتي تستهدف اختبار 1.2515 مبدئياً، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2304 لاستمرار الاتجاه الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2460
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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