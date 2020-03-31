شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي إضافي ليصل إلى الدعم المحوري 1.0966، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، لتبقى الفرصة متاحة للارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.1067 ثم 1.1170 بشكل رئيسي.
نشير إلى أن كسر 1.0966 والثبات دونه سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي ليتجه نحو 1.0840 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0960 والمقاومة 1.1170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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