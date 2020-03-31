شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع ينهي جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت ينبع (3060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ارتفاع ملحوظ في احجام التداول، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب سجل في نهايتها مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 0.10 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف تشبعه البيعي الذي كانت تعاني منه في وقت سابق، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 27.20، ليستهدف مستوى الدعم 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.84 ومستوى المقاومة 27.20.