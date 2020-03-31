شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع ينهي جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت ينبع (3060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ارتفاع ملحوظ في احجام التداول، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب سجل في نهايتها مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 0.10 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف تشبعه البيعي الذي كانت تعاني منه في وقت سابق، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 27.20، ليستهدف مستوى الدعم 22.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.84 ومستوى المقاومة 27.20.
كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت ينبع ينهي جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 31-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.