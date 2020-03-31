شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب هي الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.86% بما يعادل 0.22 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.08، ليستهدف مستوى الدعم 10.99.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.99 ومستوى المقاومة 13.08.