شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب هي الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.86% بما يعادل 0.22 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.08، ليستهدف مستوى الدعم 10.99.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.99 ومستوى المقاومة 13.08.
كانت هذه تفاصيل خبر سبكيم العالمية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 31-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.