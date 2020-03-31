شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إعادة (8200) على ارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.03 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.98، ليستهدف مستوى الدعم 6.89.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.33 ومستوى المقاومة 8.20.
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