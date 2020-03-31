شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يختبر مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) بصورة طفيفة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم حول محور مستوى المقاومة المهم 9.09، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 5.77 إلى 14.46)، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.89% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.09، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 7.64 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.35 ومستوى المقاومة 9.57.