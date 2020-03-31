شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم النقل الجماعي (4040) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.62، ليستهدف مستوى الدعم 10.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.74 ومستوى المقاومة 12.00.
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