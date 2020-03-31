شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 0.03 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 6.86، ليستهدف مستوى الدعم 5.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.36 ومستوى المقاومة 7.20.