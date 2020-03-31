شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو كابيتال يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سدكو كابيتال (4344) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -0.05 نقطة، ليقترب السهم من مستوى الدعم 8.21، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 7.00 إلى 10.16) استعداداً لكسره، امام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تصريف هذا التشبع البيعي.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 8.21، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 7.68 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.12 ومستوى المقاومة 8.58.