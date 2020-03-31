شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو كابيتال يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سدكو كابيتال (4344) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -0.05 نقطة، ليقترب السهم من مستوى الدعم 8.21، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 7.00 إلى 10.16) استعداداً لكسره، امام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تصريف هذا التشبع البيعي.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 8.21، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 7.68 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.12 ومستوى المقاومة 8.58.
كانت هذه تفاصيل خبر سدكو كابيتال يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 31-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.