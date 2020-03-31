شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى منذ 17 من آذار/مارس لتعد بصدد ثالث خسائر شهرية لها على التوالي وبصدد خسائر فصلية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% إلى مستويات 1.1013 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1048 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0984، بينما حقق الأعلى له عند 1.1053.

هذا وتتطلع المستثمرين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا لصدور عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.4% في كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.5% مقابل 0.9%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة إنفاق المستهلكين والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.7% مقابل 1.1% في شباط/فبراير.

كما تترقب الأسواق أيضا من قبل فرنسا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس انكماش 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في شباط/فبراير، وصولاً إلى صدور قراءة التغير في البطالة لألمانيا والتي قد تعكس ارتفاعاً بنحو 23 ألف مقابل تراجع بواقع 10 ألف في شباط/فبراير.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1% في شباط/فبراير، وبالتزامن مع صدور القراءة السنوية الأولية للمؤشر ذاته لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.2% في شباط/فبراير، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية الأولية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.40% مقابل 0.43% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 3.29% مقابل 2.85% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 44.1 مقابل 49.0 في شباط/فبراير، وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 115.1 مقابل 130.7 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تمرير الحزمة من قبل الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، كما أقر ترامب الأحد الماضي تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في الولايات المتحدة حتى 30 نيسان/أبريل المقبل.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه الأربعاء الماضي لأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات، السفر وتتبع الحالات المصابة ورصدها، بالإضافة لحماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 697 ألف ولقي 33,257 شخص مصرعهم في 203 دولة.