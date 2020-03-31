شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليجني المؤشر مكاسبه الأخيرة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب البعض من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.05% بما يعادل -3.33 نقطة، يتأثر المؤشر بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير والمستويات اللحظية وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 6,347.89، فهذا المستوى يمثل سقف نموذج القاع المزدوج، ليستهدف مستوى المقاومة 6,779.43 كمستهدف سعري لهذا النموذج المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,000.00 ومستوى المقاومة 6,600.00.