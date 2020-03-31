شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة السعودية تؤكد أن لديها مخزونات كافية لتغطية حاجات السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة الزراعة السعودية إن لديها مخزونات كبيرة كافية لتغطية حاجات السوق وإنها تعمل على تلبية احتياجات السوق من مصادر عدة"، مشيرة إلى أن الاحتياطات الاستراتيجية من القمح تتجاوز المليون طن.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم فتح باب استيراد المواشي من 29 دولة ضمن القوانين، مبينة أن الطاقات التخزينية للقمح على مستوى المملكة تبلغ سعتها نحو 3.3 مليون طن، والطاقة الإنتاجية نحو 15.15 ألف طن يومياً، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي قد كشف أن المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن لديها القدرة عند الحاجة على إنتاج نحو 270 ألف كيس دقيق زنة 45 كجم يومياً من جميع أنواع الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، وذلك من خلال 15 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.

وهذه التصريحات تأتي متزامنة مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.