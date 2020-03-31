الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 31-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى المقاومة المحورية 0.9626، ونلاحظ أن السعر يحافظ على ثباته دونها، يرافقه ظهور إشارات تقاطع سلبي من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يدفع السعر لاستنئاف الموجة التصحيحية الهابطة، والتي تمتد أهدافها إلى 0.9456 بعد تأكيد كسر مستوى 0.9541.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9626 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9500 والمقاومة 0.9660
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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