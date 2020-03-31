شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.6097 مع افتتاح اليوم وارتد صعوداً من هناك، في طريقه لزيارة مستوى 0.6236 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.6407 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، تنظّمه القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 0.6097 والأهم فوق 0.5958.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6100 والمقاومة 0.6260
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 31-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.