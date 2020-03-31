شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.6097 مع افتتاح اليوم وارتد صعوداً من هناك، في طريقه لزيارة مستوى 0.6236 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.6407 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، تنظّمه القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 0.6097 والأهم فوق 0.5958.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6100 والمقاومة 0.6260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد