شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر مقاومة القناة – تحليل - 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بفجوة صاعدة تضع السعر قرب مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، لكننا نلاحظ أن السعر يبدأ بتقديم تداولات سلبية بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استئناف الميل الهابط لتغطية الفجوة المذكورة أولاً ومن ثم استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط ضمن القناة المذكورة.

لذلك، سيبقى السيناريو الإجمالي السلبي قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مقاومة القناة عند 28.00 والثبات فوقها، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 25.84 وتمتد إلى 24.70.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط