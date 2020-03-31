شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليقترب من المقاومة المحورية 23.70، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم فرص الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، نحن بانتظار تداولات سلبية اليوم، والأهداف تبدأ عند 22.15 وتمتد إلى 20.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 23.70 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 24.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط