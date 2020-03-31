الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 31-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سعر الفضة تداولات يوم أمس دون مستوى 14.17، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، تدعم إشارة التقاطع السلبي التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 13.05 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 14.17 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.50 والمقاومة 14.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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