شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الذهب – تحليل - 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليواصل التذبذب في مسار جانبي وضيق، ويستمر مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 بتقديم الإشارات الإيجابية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1599.10، مع التذكير بأننا بانتظار اختراق 1633.60 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1689.30 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1600.00 والمقاومة 1650.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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