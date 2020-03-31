الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 31-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.4015، في طريقه لاختبار المقاومة المحورية 1.4264، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل عائق أمام ارتفاع السعر، يرافقه ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 1.4015 مجدداً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.3813، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.4264.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4050 والمقاومة 1.4264
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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