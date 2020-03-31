شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواجه دعم قوي – تحليل - 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الين من الثبات طويلاً دون 107.68، ليفتتح اليوم بإيجابية ويحاول تعويض بعض الخسائر التي تكبّدها مؤخراً، لكنه يواجه مقاومة جيدة يشكّله المتوسط المتحرك 50 حول 108.75، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 107.68 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 106.44.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.20 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.40 والمقاومة 109.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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