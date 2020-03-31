شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر الدعم – تحليل - 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليهاجم الدعم المحوري 1.2304، لكنه يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية لاختبار مستوى 1.2515 كمحطة أولى، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة نحو 1.2777.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.2304.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2460
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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