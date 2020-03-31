شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج اليورو مقابل الدولار حول دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويحافظ على ثباته فوق مستوى 1.0966، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، مما يشكّل حافز إيجابي نتوقع أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد، والذي تبدأ أهدافه بتجاوز مستوى 1.1067 لتأكيد الاندفاع نحو 1.1170 كمحطة إيجابية تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.0966 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0960 والمقاومة 1.1170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد