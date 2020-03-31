شكرا لقرائتكم خبر عن مصدرو الفاصوليا يقدمون مذكرة لـ"التجارة" لاستثنائهم من وقف التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبور فرج نائب رئيس شعبة البقوليات والمحاصيل بالغرف التجارية، أن مصدرى الفاصوليا البيضاء تقدموا بمذكرة إلى وزارة التجارة، للمطالبة بالسماح لهم بتصدير العقود المتفق عليها قبل صدور قرار الوزيرة نيفين جامع بمنع تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن هناك عقود مسبقة تم توقيعها لتوريد فاصوليا من مصر للخارج، لذلك تقد المصدرون بعقودهم المبرمة لوزارة التجارة، للموافقة على تصدير العقود المتفق عليها فقط.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، ويأتى هذا القرار فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق بيان لوزارة التجارة.

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وأضاف عبور فرج لـ"الخليج 365"، أن قرار وقف التصدير فى مجملة جيد جدا، لكن بالنسبة للعقود الموقعة مسبقا فإنها ستضع أصحابها فى مأزق كبير، مشيرا إلى أن حجم الاستيراد يمثل 85 % من استهلاكنا من البقوليات المختلفة لذلك فالقرار سيتيح السلع بصورة أكبر بالأسواق الداخلية، فى ظل اتجاه كافة الدول للحفاظ على إنتاجها الداخلى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار فرج، إلى أن دولة الهند اتخذب قرار مماثل من أجل الحفاظ على إنتاجها للأسواق الداخلية، لذلك فقرار الحكومة بوقف التصدير للبقوليات يصب فى صالح المستهلكين، خاصة وأننا دولة مستهلكة للبقوليات على نطاق واسع.