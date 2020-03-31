شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للصباغة: العمل بطاقة 50% على ورديات لمنع التكدس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين شفتورة ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة ، إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، انه سيتم العودة للعمل اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل بحيث يتم العمل بنسبة 50% من العمال وكفى وردية ومثلهم فى وردية أخرى منعًا للتكدس وحرصا على عدم انتشار فيروس كورونا .

أضاف حسين شفتورة لـ"الخليج 365"، أنه وفقا لتوجيهات الشركة القابضة تم اتخاذ كافة إجراءات تطهير وتعقيم المصانع والمكاتب وأخذ كافة الاحتياطات حفاظًا على العاملين بالشركة ، موضحا انه يجرى حصر ما تكبدته الشركة من اعباء نتيجة توقف العمل الفترة الماضية والتى تم منح العاملين اجازة فيها.

وأشار إن هناك حرص من العاملين على تعويض فترة التوقف والعمل وفق الطاقة المتاحة للشركة حاليا .

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ويعمل بقطاع النسيج حوالي 900 عامل بحوالي 231 نول أقمشة و 36 نول وبرة يقوم بإنتاج 600 طن من الوبرة وإنتاج 6.5 مليون متر من الأقمشة و تسعى الشركة جاهدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 750 طن وبرة و إنتاج 7.5 مليون متر من الأقمشة من خلال تطوير و تحديث الآلات و المعدات طبقاً للخطة.

كما يعمل بقطاع التجهيز حوالي 900 عامل و يشتمل على خطوط إنتاج ( تجهيز و تبيض و تجهيز خيوط و طباعة وصباغة ) يقوم بتجهيز أقمشة للشركة 5.5 مليون متر و تجهيز للغير 23 مليون متر و تقوم بتجهيز غزل للشركة 700 طن وتجهيز للغير 60 طن و تسعى الشركة جاهدة لرفع الطاقة الإنتاجية لتجهيز 7.5 مليون متر للشركة وتجهيز 33 مليون متر من الأقمشة للغير من خلال تطوير و تحديث الآلات والمعدات ، فيما يعمل فى المشغل والمكاتب الإدارية نحو 750 عاملا بحسب البيانات المنشورة على موقع الشركة.

وكانت وزارة قطاع الاعمال العام ذكرت إنه نظرا لوجود حالتى اشتباه بفيروس كورونا فى منطقتين بنطاق المحلة الكبرى، تم التوجيه فورا بمنح العاملين فى شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والنصر للصباغة إجازة حتى 31 مارس الجارى مع التزامهم بالعزل الذاتى فى منازلهم وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.