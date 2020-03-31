شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 34٫60 فلس، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 33 فلس، وبالتزامن مع تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 34.0 بينما مستوى المقاومة هو 35.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط