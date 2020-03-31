شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 164 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير من عام 2009، كما تراجع السهم مخترقا مستوى الدعم السابق عند 170 فلس، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 150 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 173 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 162.7 بينما مستوى المقاومة هو 165.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط