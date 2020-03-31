شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 627 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مما يعد إشارة سلبية، ويلامس السهم حاليا خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل المكسور لاسفل، مما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 520فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 670 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 611.0 بينما مستوى المقاومة هو 631.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط