شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 74٫2 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وفي ظل ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 65 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 87 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 71.6 بينما مستوى المقاومة هو 79.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط