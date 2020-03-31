شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA)انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 26٫90 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 28 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة قصيرة الأجل، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا لمستوى الدعم 24 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 28٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.4 بينما مستوى المقاومة هو 27.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط