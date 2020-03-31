شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB)يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 11٫40 فلس، وذلك بعدما فشل السهم في الارتفاع مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 12 فلس، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تمنح السهم إمكانية استمرار الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 7 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 13٫50 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.4 بينما مستوى المقاومة هو 12 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط