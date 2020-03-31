شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات الكويت (KRE) يواجه مقاومة هامة -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم بعض خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 76٫30 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 78 فلس، والذي يعد حاليا مستوى مقاومة نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم التالي عند 60 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 82 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 72 بينما مستوى المقاومة هو 78 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط