شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 22٫50 فلس، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 22٫80 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 23 فلس، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ الأسبوع الماضي، لذلك نتوقع تراجعا مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 17 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.7 بينما مستوى المقاومة هو 23.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط