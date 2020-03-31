شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع القطاع الصناعي والخدمي في الصين خلال آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 52.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 35.7 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.9، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 52.3 مقابل انكماش عند ما قيمته 29.6 في شباط/فبراير، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 42.1.

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