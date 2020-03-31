شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 1.5% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.5%.

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