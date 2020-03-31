شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدلات البطالة في اليابان خلال شباط/فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر شباط/فبراير والتي أوضحت استقراراً عند نسبة 2.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك متوافقة مع التوقعات التي أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة.

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