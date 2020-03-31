شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع طيلة الاسبوعين الماضين، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1٫187 ريال منخفضا، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1٫282 ريال، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 1٫1 ريال، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.09 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط