شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0٫393 ريال، وهو أدني مستوى يحققه السهم منذ بداية تداوله، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 0٫41 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم التالي عند 0٫32 ريال. شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫43 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.38 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط