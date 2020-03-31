شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يسجل أدني مستوى في عام -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 1٫326 ريال، مسجلا بذلك أدني مستوى يحققه السهم في عام، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 1 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫4 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.25 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.39 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط