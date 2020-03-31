شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5116 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ومازال المؤشر يتداول بالقرب من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 4500 نقطة كمستوى أول مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,033 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,171 نقطة