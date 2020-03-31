شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 8282 نقطة، في ظل استمرار حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر حيث مازال يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع استمرار التحرك بين مستوى 8800 ومستوى 7700 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,180 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,385 نقطة