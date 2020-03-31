الاقتصاد

لولو تتعاون مع معظم تطبيقات التوصيل

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تعاونت لولو أكبر سلسلة تجارة تجزئة في المنطقة مع معظم تطبيقات التوصيل؛ لتوسيع نطاق عملها ولتسريع توصيل منتجاتها عن طريق الأونلاين خلال أوقات حظر التجول في المملكة لمحاربة فيروس .

ويمكن للمتسوقين طلب منتجاتهم من خلال مختلف التطبيقات المعروفة مثل: (هنقرستيشن، مرسول، كريم ناو، أوبر ايتس ووصل)، حيث بدأت هنقرستيشن استقبال الطلبات من لولو بتاريخ 29 مارس والجميع سيبدأ العمل أيضاً خلال الأيام القادمة حسب التأكيد من الجهات الحكومية.

وعلق شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو هايبرماركت على هذه المبادرة: «في ظل هذه الجائحة نستكشف جميع السبل لحصول سكان المملكة على طلباتهم بأسرع وقت ممكن، وكجزء من تطبيقات توصيل الطعام، قمنا أيضاً بالتعاون مع أرامكس، سمسا، وربما شركات تأجير السيارات لتوسيع شبكة توصيل الطلبات عن طريق الأونلاين».

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