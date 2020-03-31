شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات اقتصادية: القرار يتيح للحكومات والشركات التعامل مع التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم الاقتصاد

أكد مسؤولون ومديرون في مختلف القطاعات أن مقترح تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي لمدة عام، سوف يمنح المشاركين من حكومات دول وشركات وأفراد، القدرة على التعامل حالياً مع التحديات التي يخلفها وباء كورونا «كوفيد 19» والتخلص منه ومن آثاره ومن ثم إعادة توجيه أعمالهم والمشاركة بقوة في المعرض الدولي، مشيرين إلى أن تأجيل افتتاح المعرض كما هو مقترح من منظمي إكسبو 2020 ولجنة التسيير، يأخذ بعين الاعتبار، الصحة العامة والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء وحاجة الدول للتحضير.

موانئ دبي العالمية

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تتعامل دولة الإمارات بحِكمة عالية مع المستجدات والظروف الناجمة عن التفشي العالمي لوباء كورونا، ومن هذا المنطلق فإن تأجيل موعد معرض إكسبو دبي إلى عام 2021، يعبر عن حرص دولة الإمارات على الاستجابة لمطلب الدول المشاركة في المعرض، بضرورة تحديد موعد جديد له، لتحقيق أفضل النتائج والمكاسب المنشودة من إكسبو دبي على صعيد حركة الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ولذلك؛ فإن تأجيل المعرض إلى السنة المقبلة سيضمن تحقيق نجاح منقطع النظير لأنشطته بعد أن يتعافى النشاط الاقتصادي في مختلف الدول من تأثير تفشي وباء كورونا، وتعود حركة سلسلة الإمداد والتوزيع العالمية إلى الانتظام، ما يمكن الدول المشاركة في إكسبو دبي من عرض منتجاتها وابتكاراتها بأفضل طريقة ممكنة، دون التأثر بضغوط الوضع الدولي الراهن».

مالية دبي

أبدى عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، تفهّمه لطلب الدول المشاركة في إكسبو دبي تأجيل إقامة الحدث إلى العام المقبل في ظل انتشار وباء كورونا المستجدّ، مُعرباً عن أمله في أن تتمكن جميع دول العالم من اجتياز هذه الفترة العصيبة على البشرية، بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والاقتصادية.

ورأى آل صالح أن الظروف التي يمر بها العالم حالياً استدعت من جميع دول العالم إعادة ترتيب أولوياتها للفترة الراهنة وللمستقبل المنظور في ضوء اعتبارات السلامة البشرية، مشيراً إلى التداعيات المدمرة لأزمة كورونا على اقتصادات كثير من دول العالم، ما حدا بها إلى طرح مسألة تأجيل إكسبو على طاولة الحوار في المكتب الدولي للمعارض.

أراضي دبي

أكد سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أننا في دبي ودولة الإمارات نفخر بفوزنا بحق استضافة «إكسبو» على أرض الدولة، كأحد إنجازاتنا الرائدة، وكانت قيادنا ومؤسساتنا على قدر المسؤولية، حيث أظهرنا جميعًا قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا أمام المجتمع الدولي ودول العالم أجمع، عندما تحولت الإمارة إلى ورشة شهدت على مدار سنوات عديدة تطوير البنى التحتية لكافة قطاعاتنا الرئيسية، اكتسبت معها الإمارة أفقًا رحبًا يفيض بالحيوية والنشاط.

سياحة دبي

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إننا في «دبي للسياحة» مع قرار تأجيل معرض «إكسبو 2020 دبي» في ضوء المخاطر التي يُشكلها انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19)، في مختلف دول العالم خصوصاً عملية سفر وتنقل الأفراد في هذه الظروف الاستثنائية وذلك انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على إعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وقيام معظم البلدان بإجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشاره بإغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء الفعاليات، ومنع التجمعات العامة، وغيرها من القرارات الصعبة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة مجتمعاتها».

الطيران المدني

أكد محمد عبد الله أهلي مديرعام هيئة دبي للطيران المدني، أن هناك العديد من المستجدات والتغيرات التي تستدعي تأجيل الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي حتى تتغير الظروف العالمية الحالية وتتحقق المصلحة من تنظيم الحدث سواء للمشاركين أو الحضور، وقال، إن قيادة دولة الامارات الرشيدة قادرة على تجاوز الظروف الحالية التي فرضها فيروس كورونا على العالم وإنها تراعي مصلحة الجميع عند اتخاذ أي قرار مهما كانت درجة أهميته، مشيراً الى أن هناك العديد من الاحداث العالمية الكبرى التي تم تأجيلها حرصا على سلامة وصحة المشاركين ولاشك في أن التأجيل سيكون لمصلحة جميع الأطراف.

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مطارات دبي

أكد جمال الحاي نائب الرئيس في «مطارات دبي» أنه في ظل الظروف التي يشهدها العالم، نقف مع قيادتنا الحكيمة، ونؤكد أهمية التعاون المشترك بين الإمارات ودول العالم لتجاوز التحديات التي خلقتها أزمة تفشي وباء كورونا «كوفيد 19»، وانعكاساتها السلبية على القطاعات الحيوية عالمياً وخاصة قطاع الطيران، في ظل القيود التي تفرض على تحركات السكان لتحد دون تفشي الوباء بشكل أكبر والحفاظ على الصحة العامة.

جمارك دبي

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، إن تأجيل دورة معرض إكسبو العالمي سيضمن تزايد أعداد المشاركين المستهدفة، وكذلك حضور جميع الدول التي أعلنت مشاركتها في الحدث المرتقب، مشيراً إلى أن أولويات الدول في الفترة الحالية تغيرت نتيجة التداعيات المتطورة لجائحة كورونا (كوفيد 19).

سيسكو

قال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج لدى شركة سيسكو الشرق الأوسط: نؤكد في «سيسكو» دعمنا الكامل لشركائنا لأي قرار يصب في مصلحة نجاح إكسبو 2020- دبي، الذي يمثل استثماراً طويل الأمد لدولة الإمارات، حيث تكافلت الجهود من كل القطاعات والجهات لضمان تأسيس وترسيخ صرح مبتكر لن يكرره التاريخ، ونأمل في «سيسكو» أن نرى هذا الحدث ينطلق في ظل ظروف محلية وعالمية تليق بالجهود الجبارة التي ضخت به من أجل ضمان تحقيق أهدافه بالشكل الذي خطط له مسبقاً.

إمداد

قال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: إن القرار الأخير الذي أصدرته حكومة الإمارات بطرح فكرة تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي، يعكس مجدداً الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة بتحقيق التميّز والإصرار دائماً على المركز الأول في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات، إذ يأتي القرار بعد التقييم الدقيق للوضع الحالي ومتابعة آخر التطورات العالمية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بتنظيم المعرض.

سنشري فاينانشال

قال فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية كبير محللي السوق، بشركة «سنشري فاينانشال»: فيما يعتبر أنه أمر لا مفر منه، من المرجح أن تؤجل اللجنة التوجيهية لمعرض إكسبو 2020 الحدث إلى العام المقبل، سيتم اتخاذ القرار النهائي من قبل المكتب الدولي للمعارض (BIE) الذي يملك قرار الحكم على الحدث، لقد تم تأجيل حدث كبير آخر وهو دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لمدة عام، وهذا هو التأجيل الأول من نوعه في تاريخ يمتد ل 124 عاماً من الألعاب الحديثة، كل هذه الأمور تبدو حتمية، حيث ارتفع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

إمباور

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، «إمباور»، إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، جعلت أولويات الدول تتغير بسرعة فائقة لتصبح صحة وسلامة الشعوب أولوية فائقة، على ما عداها. وأوضح أن دولة الإمارات تتعامل بأعلى المستويات من الجدية والشفافية مع مخاطر فيروس كورونا المستجد على الصحة العامة، وعلى المجالات كافة، ولم تقتصر جهودها على الشأن المحلي فقط، بل فزعت لتمد يد العون لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في هذه الأزمة، لذا فإن من الطبيعي أن تلبي الدولة رغبة ودعوات الدول المشاركة في إكسبو 2020 لها بتأجيل الحدث عاماً كاملاً.

فنادق تايم

أوضح محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق تايم إن قرار تأجيل إقامة معرض إكسبو 2020 يصب في مصلحة الجميع، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها العالم، فضلاً عن فرض القيود على السفر في العديد من دول العالم، الأمر الذي يستدعي مراعاة إقامة أي فعاليات كبرى ومهمة مثل إكسبو 2020 دبي. وقال عوض الله إن تأجيل المعرض بناءً على موافقة أصحاب العلاقة، سوف يسمح للدول والشركات استكمال تجهيزاتها للمشاركة في المعرض العالمي، بعد الانتهاء من الآثار التي ستخلفها أزمة كورونا على العالم.