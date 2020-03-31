53 ملياراً تصرفات «عقارات دبي» في الربع الأول 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ملحم الزبيدي

سجلت قيمة التصرفات العقارية الإجمالية في السوق المحلي بدبي خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 52.5 مليار درهم، استحوذت الرهونات على 53% منها بواقع 28 مليار درهم من خلال 6782 تصرفاً، بينما لامست المبايعات حاجز ال 20 مليار درهم بنسبة 38% من خلال 10171 تصرفاً، أما الهبات فاقتربت من 4 مليارات درهم من خلال 1103 تصرفات.

وتفصيلا، بلغت تصرفات الوحدات العقارية، حسب بيانات «دائرة الأراضي والاملاك» في دبي، 15.8 مليار درهم من خلال 13146 تصرفاً، منها أكثر من 10.2 مليار للبيع (7983 تصرفاً)، و4.75 مليار للرهن (4350 تصرفاً)، و766 مليون درهم للهبات (813 تصرفاً).

أما المباني، فحققت نحو 4 مليارات درهم من خلال 1682 تصرفاً، استحوذت المبيعات على 2.016 مليار ل1135 تصرفاً، ونحو 1.9 مليار للرهن من خلال 513 تصرفاً، وأخيراً الهبات التي وصلت إلى 56 مليون درهم عن طريق 34 تصرفاً.

وثالثاً الأراضي، حيث لامست القيمة الإجمالية لتصرفات الأراضي 32.2 مليار درهم، حقق البيع 8.39 مليار درهم من خلال 1053 تصرفاً، والرهن 21.2 مليار من خلال 1919 تصرفاً، أما الهبات فتراوحت حول 3.17 مليار من خلال 256.

وفي نفس السياق، سجلت تصرفات العقارات المنجزة أكثر من 13 مليار درهم، منها 4.23 مليار للوحدات من خلال 3475 تصرف، ونحو 522 مليوناً للمباني (242 تصرف)، و8.4 مليار درهم للأراضي من خلال 1053 تصرفاً. أما العقارات على الخارطة، فحققت القيمة الإجمالية 7.3 مليار درهم من بينها 6 مليارات درهم للوحدات من خلال 4445 تصرفاً، و1.332 مليار للمباني.