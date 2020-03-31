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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الوقود تتراجع 25 فلساً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
سجلت أسعار الوقود التي سيتم تطبيقها خلال شهر إبريل/نيسان القادم، تراجعاً ملحوظاً في حدود 24 إلى 25 فلساً، مقارنة بأسعار الوقود في مارس/آذار الجاري.
وتطبق الأسعار الجديدة من يوم غد الأربعاء؛ حيث سيتم خفض سعر لتر بنزين 98 إلى 1.91 درهم، مقابل 2.16 درهم في مارس، بينما يتراجع سعر لتر بنزين 95 إلى 1.80 درهم، بدلاً من 2.04 درهم، وسعر لتر بنزين 91 بلس إلى 1.72 درهم، بدلاً من 1.97 درهم في الوقت الراهن.
أما سعر لتر الديزل فيتراجع إلى 2.06 درهم في إبريل، مقابل 2.25 درهم في مارس الجاري.
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