شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي» يقر رفع نسبة تملك الأجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي، يوم الأحد، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 994 مليون درهم، تقريباً 27.38% من رأس المال، عن عام 2019، كما صادقت على زيادة نسبة تملك الأجانب لتصل إلى %40 كحد أقصى.
وتم تحديد تاريخ 6 إبريل المقبل آخر يوم للمشاركة في التوزيعات، فيما تم تحديد تاريخ 8 إبريل لاستحقاق الأرباح التي سيتم توزيعها خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
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