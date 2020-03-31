«أبوظبي الإسلامي» يقر رفع نسبة تملك الأجانب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي، يوم الأحد، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 994 مليون درهم، تقريباً 27.38% من رأس المال، عن عام 2019، كما صادقت على زيادة نسبة تملك الأجانب لتصل إلى ‎%‎40 كحد أقصى.

وتم تحديد تاريخ 6 إبريل المقبل آخر يوم للمشاركة في التوزيعات، فيما تم تحديد تاريخ 8 إبريل لاستحقاق الأرباح التي سيتم توزيعها خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.