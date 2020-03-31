شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تواصل التعافي رغم تمديد الإغلاق الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، لتواصل حالة التعافي المسجلة في الأسبوع الماضي وسط تمديد إجراءات الإغلاق الوطني لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تدابير التباعد الاجتماعي في الولايات المتحدة حتى 30 إبريل/نيسان القادم، لمحاولة منع تفشي «كوفيد-19» وارتفاع عدد الإصابات.

ارتفعت معنويات المستثمرين بعد أن قالت شركة «جونسون آند جونسون» للعناية الصحية أنها حددت مرشح لقاح رئيسي لفيروس كورونا، وأشارت إلى أن الاختبارات البشرية على اللقاح المحتمل ستبدأ في سبتمبر/‏أيلول المقبل.

وكانت «وول ستريت» سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ 1938 في الأسبوع الماضي، بدعم أضخم برنامج للتحفيز في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1% ليصل إلى 21835.2 نقطة، وهو ما يعادل صعود 200 نقطة، كما ارتفع «ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.4% ليصل إلى 2576.2 نقطة، وصعد «ناسداك» بنحو 1.6% ليسجل 7622.6 نقطة.

وفي القارة العجوز، سجلت البورصات الأوروبية مزيداً من الخسائر، أمس الاثنين، بعدما زاد انتشار فيروس كورونا المستجد من الاضطرابات التي تشهدها سوق الأسهم العالمية وغيرها من الأسواق المالية وسط انخفاض أسعار النفط.

وسجلت بورصة لندن انخفاضاً بنسبة 1,6%، وسوق فرانكفورت 1% وباريس 1,9% وميلانو 2% ومدريد 2,4%.

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وشهدت الأسواق الأوروبية الجمعة انخفاضاً بعدما جنى المستثمرون الأرباح من ارتفاع السوق الأسبوع الماضي عقب الخطوات الهائلة التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لحماية اقتصاداتها من الوباء.

وجاءت خسارة البورصات الأخيرة رغم جهود التحفيز التي تبذلها الدول ومن بينها الصين التي خفضت الاثنين معدلات الفائدة على القروض للبنوك بهامش هو الأكبر خلال خمس سنوات وضخت 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) في النظام المالي لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تخطي تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية، أمس الاثنين، إثر تفاقم تفشي فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفرض أو تشديد إجراءات العزل في المزيد من الدول، مما أثار مخاوف من أن طوكيو قد تبدأ أول عزل لها على الإطلاق.

ونزل مؤشر نيكي القياسي 1.6% إلى 19084.97 نقطة بعد تحقيق مكاسب 3.9% يوم الجمعة.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.6% إلى 1435.54 نقطة.

كما أغلقت بورصات هونج كونج على خسائر، أمس الاثنين، وسط مخاوف حول عمق الأزمة الاقتصادية التي يتسبب بها وباء فيروس كورونا، ما أحبط التفاؤل الذي أشاعته إجراءات التحفيز والتيسير المالي الهائلة التي أطلقتها الحكومات عبر العالم.

وخسر مؤشر هانج سنج 1,32% أو 309,17 نقطة ليغلق على 23175,11 نقطة.

أما مؤشر شنجهاي المركب فقد انخفض بنسبة 0,90% أو 24,99 نقطة ليغلق على 2747,21 نقطة، بينما انخفض مؤشر شينزهين في ثاني أكبر بورصة في الصين، بنسبة 2,11% أو 35,80 نقطة ليسجل 1657,55 نقطة. (وكالات)