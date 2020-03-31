«لوتاه بي سي غاز» تطلق برنامج دعم لعملائها بـ 15 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «لوتاه بي سي غاز» إحدى شركات مجموعة س. س. لوتاه الدولية العاملة في مجال تصميم وبناء وإدارة شبكات الغاز الطبيعي بدولة الإمارات، عن إطلاق برنامج دعم بقيمة 15 مليون درهم موجه لكافة عملاء خدمات توصيل الغاز للمنازل والمنشآت التجارية في دولة الإمارات.

وقال المهندس يحيى لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة س. س. لوتاه الدولية، بأن البرنامج يأتي في إطار العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوحيد الجهود لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الإعلان عن البرنامج جاء ضمن الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين من كبار المطورين العقاريين وبالتعاون مع مبادرة غرفة تجارة وصناعة دبي لتحفيز مساهمة القطاع الخاص كشريك حقيقي في دعم الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه المبادرة المجتمعية المميزة لشركة «لوتاه بي سي غاز» انطلاقاً من مسؤوليتها المؤسسية تجاه المجتمع، وحرصها على استمرارية الأعمال واستدامتها، وتخفيفاً على العملاء، حيث تأتي المبادرة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي التي دعت القطاع الخاص وشركاته إلى التفكير بمسؤولية تجاه العملاء والمجتمع والوطن، وإبراز روح التعاضد والعطاء والإيجابية والمسؤولية لمواجهة التحديات الحالية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وأشاد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي بمبادرة شركة «لوتاه بي سي غاز» التي تأتي في وقتها وتعكس حساً عالياً بالمسؤولية، مؤكداً أن ذلك ليس بجديد على الشركة التي أثبتت تنافسيتها العالية في سوق العمل، وسمعتها كمؤسسة مسؤولة تخدم المجتمع بمبادراتها المتنوعة، مؤكداً أن القطاع الخاص هو شريك في مواجهة التحديات، وجهوده ومبادراته تستكمل الإجراءات الحكومية الفعالة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، داعياً القطاع الخاص إلى الاستمرار على هذا النهج لأن التكاتف والتعاون هو عنوان المرحلة القادمة لتجاوز التحديات.

ويهدف برنامج الدعم لشركة «لوتاه بي سي غاز» إلى تخفيف آثار التحديات الناجمة عن الإجراءات الوقائية المؤقتة التي يتم تطبيقها حماية للصحة العامة. ويشمل البرنامج حزمة إعفاءات وتسهيلات مالية مباشرة ويستفيد منها أكثر من50000 من الأسر وقرابة 500 منشأة تجارية تعمل أغلبها في القطاع السياحي مثل الفنادق والمطاعم. وتشمل حزمة التسهيلات المالية تسهيلات في السداد وخصومات تصل إلى 20% من تكلفة استهلاك الغاز الطبيعي. وأكد لوتاه على التزام شركة «لوتاه بي سي غاز» بدعم العملاء والشركاء التجاريين لمواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة، بما يعزز من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وبشكل خاص تجاه العاملين لديهم من أجل حماية الموارد البشرية ذات الكفاءة والخبرة.