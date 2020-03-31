أخبار قصيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت أستراليا اعتزامها إنفاق 130 مليار دولار في الأشهر الستة المقبلة لدعم أجور من تأثروا ب (كورونا). الدعم سيكون بواقع 1500 دولار أسترالي لكل أسبوعين لتبقيهم الشركات التي خسرت 30% من عائداتها في عملهم

* أعلن إيجور ماتوفيتش، رئيس وزراء سلوفاكيا، أمس الاثنين، عن خطة لدعم الشركات والأفراد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر ضخ مليار يورو شهرياً.

وتشمل الخطة توفير الحكومة 80% من أجور موظفي الشركات التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسب الأوضاع الراهنة.

* توقعت وكالة التقييم الائتماني موديز أن تحافظ أسواق إصدارات الصكوك هذا العام وفي الأعوام التالية، على استقرارها بدعم من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا.

وتتوقع الوكالة أن تستقر إصدارات الصكوك هذا العام عند 180 مليار دولار مع إصدارات جديدة متوقعة لمواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا.

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* بعد أسبوعين من إعلانها ميزانية موسعة لمواجهة تبعات فيروس كورونا، أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن بدء التحضيرات لدفعة جديدة من المحفزات لمساعدة الأسر على مواجهة التبعات الاقتصادية للفيروس.

وستوفر الميزانية الجديدة مدفوعات مباشرة للعائلات التي تمثل شريحة ال 30% الأقل دخلًا في البلاد. وقال مون يوم الاثنين خلال اجتماع طارئ لبحث الأوضاع الاقتصادية إن العائلات من 4 أفراد ستحصل على مليون وون أو ما يعادل 850 دولاراً.

وقال وزير المالية هونج نام- كي في تصريحات منفصلة إن حزمة المحفزات التي أقرتها الحكومة المركزية تصل إلى 7.1 تريليون وون. وأضاف قائلاً إن الحكومات المحلية من المتوقع أن توفر تريليونين إضافيين لدعم الاقتصاد.

* في خطوة غير مسبوقة أعلن بنك سنغافورة المركزي أمس الاثنين خفض سعر الصرف إلى أدنى مستوياته التاريخية عند الصفر في مواجهة التداعيات الاقتصادية الحادة لانتشار فيروس كورونا.

وعمد البنك، الذي يوظف أسعار الصرف في سياساته النقدية أكثر من معدلات الفائدة، إلى خفض سعر الصرف على العملة المحلية إلى الصفر بحسب بيان أمس الاثنين لاحتواء تأثيرات انتشار الفيروس على قطاعات الأعمال، وللحد من تأثيرات الانكماش الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان سنغافورة تسجيل أكبر انكماش ربع سنوي لناتجها المحلي الإجمالي منذ عقد كامل في الفصل الأول من العام الجاري.