شركات الطيران الأمريكية.. الإنقـــاذ تمـلك حكــومـــي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأحد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو أن الدولة الأميركية يمكن أن تتملك حصصا في شركات الطيران مقابل دعم هذه المؤسسات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وصرّح كادلو لمحطة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أنه «مقابل الإعانات التي تطالب بها شركات الطيران، لا أرى ما يمنع المساهمين الأميركيين من تملّك حصة (في رأس المال)».

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وبحسب مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فإن الحكومة الفيدرالية ستحصل مقابل المساعدات التي ستقدّمها لشركات الطيران على «سندات» يمكن تحويلها إلى أسهم. وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن هذا الخيار مطروح.

وصرّح الوزير لشبكة «سي بي اس» الأميركية أن «هذه الشركات بعضها جيد جدا ويحتاج فقط للسيولة وسيحصل على قروض. وقد يحتاج البعض الآخر إلى مساعدة أكبر ويمكن أن نحصل (في مقابل المساعدة) على سندات أو حصص».

وتلحظ خطة المساعدة الضخمة التي أقرها الكونجرس الأمريكي نحو 50 مليار دولار لشركات الطيران.