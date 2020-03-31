«إيزي جيت» تجمّد كافة طائراتها بسبب «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إيزي جيت» البريطانية الاثنين، أنها ستجمّد عمل كافة طائراتها لأمد غير محدد على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أجبر دولاً أوروبية عدة على فرض إجراءات عزل.

وكانت الشركة قد قالت قبل عشرة أيام إنها ستجمّد حركة غالبية طائراتها بسبب توقف الرحلات الجوية عالمياً.

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وأكدت الشركة المنخفضة التكلفة في بيان «شاركت إيزي جيت في الأيام الأخيرة بإجلاء زبائنها على متن 650 رحلةً حتى اليوم لتعيد أكثر من 45 ألف زبون إلى بيوتهم»، وأضافت «سنواصل العمل مع السلطات لتسيير رحلات إغاثة إضافية بحسب طلبها».

وأشارت الشركة إلى أنه «في هذه المرحلة لا يقين بشأن التاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه من جديد الرحلات التجارية»، مضيفة أنها تواصل فعل ما أمكن لخفض تكاليفها بمواجهة النتائج الاقتصادية للوباء و«الثمن العالي» لتجميد طائراتها.

وقالت إن وضعها المالي جيد وتوصلت إلى اتفاق مع النقابات يتيح لموظفيها الجويين الدخول بإجازة، موضحةً أن «الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/‏إبريل وساري المفعول لشهرين».